© foto di Lorenzo Di Benedetto

Juventus e Roma si troveranno di fronte i peggiori avversari possibili per le proprie sfide. I bianconeri incroceranno il Real Madrid, già visto nella finale di Cardiff. La Roma dovrà spuntarla con il Barcellona, operazione decisamente non semplice, come già visto dal Chelsea. Si può dire che francamente peggio non poteva andare, per blasone, bravura e grandeur dei due club affrontati. Certo, Bayern Monaco e Manchester City potevano sembrare grandi scogli, ma mai come Real e Barça, vincitori delle ultime quattro Champions.

JUVENTUS-REAL MADRID - Il ricordo più fresco è quello di Cardiff, mentre il penultimo è decisamente migliore: Morata, ex di giornata (e poi di ritorno), spaccò il doppio confronto, eliminando i detentori della coppa nel 2015. Non è cambiato molto, il Real, ma ha meno alternative sia di allora che di un anno fa, pur avendo eliminato il Paris Saint Germain.

Juventus 40% - Real Madrid 60%

BARCELLONA-ROMA - Mission impossible per i giallorossi, bravi a eliminare finora Atletico Madrid e Shakhtar. Messi e compagni però promettono di essere un'altra cosa, con il ricordo del gol di Florenzi da metà campo. Il bilancio è in pareggio, con una vittoria, due pari e una sconfitta. Ma le percentuali davvero sembrano bulgare per una qualificazione catalana.

Barcellona 75% - Roma 25%