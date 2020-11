Peggior KO casalingo per un'italiana contro un'inglese: il record negativo dell'Atalanta

Uno 0-5 che non ammette repliche o scusanti, per quanto è stato netto il divario con gli avversari. Una sconfitta durissima, che consegna l'Atalanta di Gian Piero Gasperini ai libri di storia, stavolta in negativo: quello del Gewiss Stadium è stato il k.o. casalingo peggiore per un'italiana in una competizione europea contro una formazione inglese.