Peggiori difese d'Europa: Benevento in coda. Tracollo West Ham

61 gol in 27 partite giocate. La difesa colabrodo dei cinque più importanti campionati d'Europa è quella del Benevento con la spaventosa media di 2,26 gol subiti per ogni sfida disputata. La sorpresa vera arriva dall'Inghilterra: il West Ham supera lo Stoke City ed è ora degli Hammers la peggior retroguardia di Premier League. Prosegue il momento nerissimo del Depor di Seedorf e del Colonia, con gli spagnoli unica in grado al momento di insidiare il Benevento.

Serie A Benevento, 61 gol in 27 partite

Premier League West Ham, 57 gol in 30 partite

Liga Deportivo La Coruna, 59 gol in 28 partite

Bundesliga Colonia, 49 gol in 26 partite

Ligue 1 Dijon, Metz, 55 gol in 29 partite