Pellè verso il ritorno in Italia: ci pensa il Benevento di Pippo Inzaghi

Graziano Pellè idea per il Benevento. Secondo quanto riportato da Tuttosport l'attaccante è in procinto di lasciare lo Shandong in Cina per far ritorno in Italia e i neopromossi di Inzaghi rappresentano forse l'ipotesi più accreditata.