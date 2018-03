Pellegrini: “Barça e Italia, grandi emozioni. Juve? Darò tutto per Roma”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, ha parlato al microfono di Sky Sport affrontando diversi temi.

Partiamo dalla gara di Wembley tra Inghilterra e Italia. “Era la prima volta per me, lo stadio è eccezionale. C'erano 80 mila persone sugli spalti, fa sempre piacere giocare queste partite vere contro una squadra vera. Un formazione vera come l'Italia”.

Ti senti un punto fermo di questo nuovo ciclo? “La voglia di esserlo c'è, poi nel calcio bisogna sempre dimostrare di poterci essere. Stiamo ripartendo, bisogna farlo per tutti gli italiani ma anche per noi stessi. Abbiamo tanta voglia, proveremo a dimostrarlo sul campo come abbiamo fatto in queste ultime due gare”.

Hai accusato un problema al polpaccio, ora come stai? “Avevo un piccolo fastidio, ho chiesto il cambio. Ora valutiamo giorno per giorno, prenderemo una decisione domani prima della partenza. Spero di esserci, contro il Bologna sarà una gara impegnativa”.

Non sarà facile pensare solo al Bologna, perché dopo c'è la gara contro il Barcellona. “Bisogna farlo per forza, innanzitutto c'è questa gara. Poi penseremo a una partita per volta, la Champions ci sta regalando soddisfazioni ma c'è anche il campionato che è importantissimo. Pensiamo prima al Bologna poi, dopo, penseremo al Barcellona”.

In trasferta state facendo molto bene, come mai? “Non so, c'è stato un momento tra dicembre e gennaio dove abbiamo fatto un po' di fatica. Ma ora viviamo un buon momento, abbiamo superato gli ottavi di Champions e viaggiamo sulle ali dell'entusiasmo. Bisogna continuare così, in questi 20 giorni ci attendono gare importanti che decideranno la nostra stagione”.

Come sfiderete il Barcellona? “I catalani sono i favoriti, lo sappiamo. Ma la palla è rotonda, andiamo lì consapevoli che sono forti ma proveremo a metterli in difficoltà. Proveremo a fare il meglio, non andiamo lì non da squadra battuta”.

A 21 anni giocherai contro il Barcellona, non male. “Esatto, sono delle emozioni che porterò sempre con me”.

Escludendo Messi, chi ti piace tra le file catalane? “A centrocampo mi piace molto Busquets, è straordinario. Non so se sarà della gara, perché ha un problema fisico. Se non dovesse esserci, non ci dispiacerebbe tanto. Però mi piace tanto come calciatore”.

Ci sono tanti club interessati a te, come la Juventus. “E' normale che a un calciatore faccia piacere leggere il proprio nome accostato a grandi club, ma già sono in un grande club. Ambizioso, ha un progetto. Provo a fare il meglio per la Roma poi, per tutto il resto, vedremo”.