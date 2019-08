Intervenuto quest'oggi nella conferenza stampa di presentazione, il neo giocatore del Cagliari Luca Pellegrini ha spiegato così il motivo del suo ritorno in Sardegna: "Se mi aspettavo di restare alla Juventus? Avevo anche altre alternative, ma non ho voluto ascoltare nulla. Essendoci stata la possibilità di tornare, l'ho sfruttata subito. Abbiamo affrontato insieme alla Juventus questa decisione: per me il percorso migliore è quello di continuare a giocare e non c’era piazza migliore che quella di Cagliari".

Si sente di passaggio a Cagliari? "Assolutamente no, penso anche di averlo dimostrato già lo scorso anno. L'affetto dei tifosi è importante, poi sta a noi calciatori meritarselo dando l'esempio, uscendo dal campo con la maglia sudata".

