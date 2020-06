Pellegrini, c'è solo la Roma. Il centrocampista ha detto al club che resterà, nonostante la clausola

La prima dimostrazione d’amore nei confronti della Roma, Lorenzo Pellegrini l’aveva già manifestata nell’estate del 2017, quando decise di tornare in giallorosso nonostante un diritto di recompra del club che però lui non aveva firmato, il che gli avrebbe anche permesso di accettare eventualmente la corte di Milan e Juventus. La seconda, invece, l’ha ribadita proprio in queste ultime ore, dopo le parole espresse dal d.s. Petrachi nell’intervista rilasciata ad inizio settimana a Sky.

Il futuro - Se poi dovesse succedere qualcosa di diverso, non sarà certo per scelta sua. Il suo amore per il club e per la squadra va oltre anche le semplici aspettative. A scapito, paradossalmente, anche delle possibilità di successo. Quella clausola (biennale) da 30 milioni resterà lì, senza essere utilizzata. A meno che non succedano dei cataclismi al momento inaspettati. Quando sarà il momento, sarà il CEO Fienga a mettersi a tavolino con l’entourage di Lorenzo per trattare il rinnovo del contratto (che ha scadenza nel 2022), visto il rapporto fiduciario. Non ci sarà problema, molto probabilmente, perché Lorenzo ha scelto già da un po’. E vuole restare alla Roma.