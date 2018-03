Pellegrini-Cristante, derby italiano per il centrocampo della Juventus

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Derby italiano per il centrocampo della Juventus. Come scrive Tuttosport i bianconeri hanno messo nel mirino Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante. Al momento i bianconeri sembrano più orientati verso il romanista, già corteggiato da Marotta quando vestiva la maglia del Sassuolo. Per portare il ragazzo a Vinovo la Juventus dovrà pagare la clausola rescissoria, che oscilla, in base alle presenze, tra i 25 ed 30 milioni. L'alternativa è Cristante dell'Atalanta, giocatore che Allegri conosce bene. Rispetto a Pellegrini, il centrocampista dell'Atalanta non ha una clausola e la sua valutazione è già schizzata oltre i 30 milioni.