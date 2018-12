© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso dell'intervista rilasciata a DAZN, il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini ha raccontato i problemi cardiaci che avevano complicato la sua carriera e svelato anche i suoi modelli di riferimento in mediana: "Da ragazzo ho avuto un'infezione, ma non me ne ero accorto e ho continuato a giocare per diversi mesi. Per questo mi sono venuti dei battiti irregolari, delle aritmie che mi portavano a essere in affanno anche solo a muovermi. Ho vissuto tutto molto serenamente, consapevole che sarei tornato a giocare. La mia prognosi era di 6-7 mesi, ma alla fine sono tornato prima ad allenarmi. Il miglior centrocampista per visione di gioco? Il più forte è Daniele De Rossi, dico lui perché altrimenti litighiamo (ride, ndr). A parte gli scherzi, prima che arrivi la palla Daniele sa già ciò che deve fare, e anche ciò che dovrà fare con la palla quello a cui la passerà. Impressionante. Per tecnica di base Modric è il migliore al mondo. Fase di interdizione? Kanté. Quando ci abbiamo giocato in Nazionale, ricordo che ti stava tre metri dietro e lo sentivi arrivare. Non si ferma mai! Tempi di inserimento? Khedira, capisce sempre qual è il momento giusto per infilarsi".