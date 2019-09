Pellegrini e Mkhitaryan, due tegole per Fonseca nella vittoria di Lecce

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Senza Perotti, Zappacosta e Under, con uno Spinazzola non al meglio ma comunque costretto a entrare nel finale, la Roma torna da Lecce addirittura con qualche problemino in più. Bene la vittoria, che consente ai giallorossi di dimenticare subito la sconfitta con l’Atalanta e portarsi a quota 11 punti in classifica, al quinto posto. Meno bene i due infortuni di Lorenzo Pellegrini ed Henrix Mkhitaryan.

Il trequartista italiano è uscito infatti dopo una buona prova al 71' a causa di un riacutizzarsi del dolore causato dalla fascite: al suo posto dentro Zaniolo. L'armeno, invece, ha regalato un assist a Dzeko crescendo insieme a tutta la Roma nella ripresa, salvo poi chiedere il cambio all'86' per colpa di un fastidio all'inguine (dentro Cristante). I due calciatori - fa sapere il club giallorosso - saranno valutati nelle prossime ore. Ma, intanto, la lista degli infortunati si allunga ulteriormente. E pericolosamente.