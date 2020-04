Pellegrini e Zaniolo, gli intoccabili di Fonseca e la nuova Roma ripartirà da loro

L’estate che sta per avvicinarsi si preannuncia per l’ennesima volta ricca di rivoluzioni. Sembrava potesse essere la prima di Dan Friedkin, ma il coronavirus ha ritardato il deal, rimandando tutto a data da destinarsi. Petrachi dunque si ritroverà alle prese con rosa da sfoltire, conti da sistemare e un mercato in entrata decisamente convulso. Delle certezze, però, in momenti come queste devono sempre esserci e non sono rappresentate da pilastri come Dzeko, Kolarov, Smalling o Mkhitaryan, ma da due giovani: Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo.

PIANO - A prescindere dalla proprietà, Fonseca ripartirà da loro e non appena la situazione in Italia sarà tornata alla normalità, la Roma incontrerà l’entourage del sette giallorosso per cercare di rinnovare il contratto del calciatore eliminando una pericolosa clausola rescissoria da 30 milioni. L’intenzione del ragazzo, al netto di offerte che potrebbero arrivare, è comunque di restare nella Capitale. Le parole usate qualche giorno fa all’interno della rubrica #AskPellegrini lanciata dalla società ci raccontano di un giocatore innamorato di Roma e voglioso di vincere, se possibile nella Capitale. Lo stesso vale per Zaniolo, in questi mesi alle prese con il recupero dalla rottura del legamento crociato anteriore, e diventato anche un simbolo di speranza per il nostro paese. Ha commosso in molti, infatti, la foto del bambino in una Milano deserta con indosso la sua maglia. Roma e Zaniolo sembrano quasi legati indissolubilmente. Un amore sbocciato al Bernabeu e che resterà indelebile sulla pelle di Nicolò visto anche il nuovo tatuaggio, “Santiago”, fatto all’interno del bicipite sinistro. Gli affondi della Juventus sull’ex Inter sembrano quindi almeno rimandati di un anno, ma ciò non toglie che la volontà di Nicolò sia quella di restare il più a lungo possibile. Un auspicio che ha non solo il club, ma anche e soprattutto i tifosi giallorossi.