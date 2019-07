© foto di Imago/Image Sport

Pedro Obiang sarà un nuovo calciatore del Sassuolo. La conferma arriva dall’Inghilterra direttamente dal tecnico del West Ham, proprietario del cartellino del centrocampista, Manuel Pellegrini: “Probabilmente Pedro tornerà in Italia, ho parlato con lui la scorsa stagione dicendogli che non potevo permettergli di andare in Italia perché la squadra aveva bisogno di lui, ma che se le cose fossero andate meglio le porte si sarebbero aperte. - spiega Pellegrini come riporta Skysports.com - Se il West Ham riceve una buona offerta e il giocatore vuole andare non ci sono problemi, lo sostituiremo”.