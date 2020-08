Pellegrini: "Indossare questa maglia è un onore, non un peso. Devo tanto alla Roma"

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, ha parlato al sito ufficiale del club del proprio rapporto con la romanità e con la maglia giallorossa: “Per me essere qui e indossare questa maglia non è un peso, è un onore. Io sono cresciuto qua dentro e devo tanto alla Roma. È davvero un orgoglio, per me e la mia famiglia. Non devo mai guardare indietro, devo solo concentrarmi per migliorarmi e per poter portare alla Roma il miglior Lorenzo possibile. Non voglio essere paragonato a nessuno, ma non voglio nemmeno evitare le critiche: ci stanno, è il nostro lavoro, so che ci si aspetta tanto da me, giustamente. Io cerco sempre di prendere il lato positivo delle cose, per provare a migliorare e per diventare più forte”.