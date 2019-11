Pellegrini: "Io e Zaniolo il futuro della Roma? Presto per dirlo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, ha parlato in conferenza stampa sul suo futuro e sul fatto di poter essere, insieme a Zaniolo, un punto fermo in giallorosso: "Noi due personalmente non ne abbiamo parlato. Questo forse è un discorso particolare. Siamo due ragazzi giovani e che non pensano neanche troppo a quello che sarà. Io almeno sono fatto così. Mi concentro su quello che sto facendo. Se sarà così ne saremo onorati. Siamo in una grande squadra e possiamo crescere tanto".

