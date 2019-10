Pellegrini: "Juve? Ho delle ambizioni. Ma Cagliari non è di passaggio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lunga intervista rilasciata ai taccuini del quotidiano 'Tuttosport' da Luca Pellegrini, terzino classe '99 che in estate è tornato al Cagliari, ma dopo uno scambio Roma-Juventus che ha permesso ai bianconeri di mettere le mani sul suo cartellino: "Adesso - ha dichiarato - il mio unico obiettivo è quello di fare bene qui a Cagliari. E' l'unico modo per crescere: disputare una stagione importante. E' chiaro che ho delle ambizioni, ma penso al presente. Non vivo il Cagliari come se fosse una situazione di passaggio. Vivo bene il presente e penso solo a fare bene qui".