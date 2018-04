Pellegrini, la Juve fa sul serio per il talento della Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come anticipato qualche giorno fa da Sportitalia, sono decisamente attuali le discussioni riguardanti il futuro del centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini. L’ex Sassuolo, vincolato ai giallorossi da una clausola rescissoria abbordabile visti i riscontri forniti nel corso della stagione, è infatti destinato ad emergere come pezzo pregiato in vista della sessione estiva. Oltre al discorso legato all’Inter, è la Juventus ad avere iniziato a tessere la sua trama rispetto al classe 1996, con la strategia ormai nota di cercare di assicurarsi tutti i migliori prospetti nostrani in barba alla concorrenza. Evidente la volontà di base dei capitolini di tenersi stretto un giocatore che in casa Roma sono stati bravi a riscattare e valorizzare, con la preoccupazione di diventare però protagonisti di una telenovela di mercato che può destare qualche preoccupazione.