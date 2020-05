Pellegrini: "Mi sentivo più con Dzeko che con mia moglie. L'ho convinto io a restare"

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per svelare un interessante retroscena di mercato: "Sono stato un martello con Dzeko per farlo rimanere? Sì. Anzi, martello è dire poco. Mi sentivo più con lui che con mia moglie, che tra l’altro stava quasi per partorire. Ci siamo visti anche fuori dal campo. Ma poi un giorno, in anteprima, mi disse che si era già messo d’accordo con la società per il rinnovo. Sono stato felice come se avessi rinnovato io".