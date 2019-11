Pellegrini: "Ora la Roma è più consapevole, vogliamo passare il turno"

© foto di www.imagephotoagency.it

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, nel giorno della sfida contro l'Istanbul Basaksehir ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sky': "Ho trovato una squadra con qualche consapevolezza in più, mi è piaciuto molto come tutti si siano messi a disposizione nonostante il momento difficile. Giocare tante gare in pochi giorni non è semplice ma i miei compagni sono stati eccezionali e domani sarà importante vincere. Conosco la forza di questa Roma, abbiamo tanta voglia di riscattare gli ultimi due risultati che sono stati sfavorevoli. Ma noi vogliamo passare il turno, è quello che vogliamo".

Questa la classifica del gruppo J dopo 4 partite

Istanbul Basaksehir 7

Borussia Moenchengladbach 5

Roma 5

Wolfsberger 4