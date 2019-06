Pellegrini per Spinazzola: incontro in corso tra Roma e Juventus

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Incontro in corso tra Roma e Juventus, che parlano di uno scambio tra terzini sinistri: Luca Pellegrini (assistito da Mino Raiola), nella scorsa stagione in prestito al Cagliari, potrebbe passare alla Juventus, mentre nella Capitale si trasferirebbe Leonardo Spinazzola. Per i giallorossi sarebbe una plusvalenza importante visto che il giovane terzino è un prodotto del Settore Giovanile giallorosso, come rivela Sky.