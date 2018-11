Pellegrini, prosegue il momento magico: "Il tacco nel derby mi ha aiutato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, ai microfoni della tv ufficiale giallorossa ha così commentato la vittoria contro il CSKA Mosca. Il centrocampista classe '96 è stato il protagonista del match con un gol e un assist.

Da quel gol di tacco alla Lazio è cambiata la tua stagione?

"Sì, sicuramente mi ha aiutato tanto, come ho sempre detto credo nel lavoro. Questi episodi aiutano a sbloccarsi ma il lavoro è fondamentale. Questo vale anche per tanti giovani, penso a Cristante che magari alcune volte non è fortunato ma sta lavorando tanto".

Tu come Perrotta, svolta alla carriera con un cambio di ruolo?

"Sono molto contento del ruolo, soprattutto perché ho la possibilità di svariare nel campo e giocare un po' più spensierato e questa cosa mi fa giocare bene. Come ho detto però mi metto sempre a disposizione di quello che vuol fare il mister".

Il tuo momento di grazia dipende anche da una libertà mentale?

"Sì, cerco sempre di fare il meglio. Giocando da trequartista so che devo dare una mano alla squadra perché se si crea un buco al centro la squadra rischia. Come ho detto mi metto a disposizione della squadra e secondo me lo facciamo tutti".

Prima sentivi troppe responsabilità?

"No, non è questo. Mi piace avere delle responsabilità e credo che adesso ne ho anche più di prima. Penso che fosse un problema di ruolo e della squadra che non girava con un certo assetto tattico. Conosco molto bene il gioco del mister e per portarlo al termine, c'è tanto da lavorare e bisogna farlo tutti insieme, questo con ragazzi nuovi non era facile. Con questo nuovo modulo sembriamo più spigliati e ci troviamo bene. Adesso bisogna portare a casa la vittoria domenica, per reagire in campionato".