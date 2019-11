Pellegrini-show, Roma avanti 3-0 sul Basaksehir all'intervallo

© foto di www.imagephotoagency.it

Primo tempo sontuoso della Roma, in vantaggio per 3-0 sul campo del Baseksehir. Grande prova dei ragazzi di Fonseca, che controllano per mezzora, poi colpiscono con Veretout (rigore), Kluivert e Dzeko.

Titolari in campo - La migliore Roma possibile in campo, per tentare di riacciuffare una qualificazione che la doppia sfida contro il Borussia Monchengladbach sembra aver messo in discussione. Paulo Fonseca non fa turnover, eccezion fatta per la corsia destra difensiva, dove si rivede Santon. La Roma inizia con buona personalità e va vicina al gol con Pellegrini, che si inserisce con i tempi giusti ma non sfrutta al meglio un bel cross di Kolarov. La risposta del Basaksehir è immediata: Visca riceve al limite dell'area e cerca il palo lungo con il destro; per fortuna di Pau Lopez, la mira non è precisa.

Pellegrini inventa, tre gol in 15' - Impensierire la difesa turca non è affatto impresa semplice. La formazione di casa difende con le linee molto strette, così servono le giocate dei singoli per provare a scardinarla. Dopo un provvidenziale salvataggio di Mancini sul tiro a botta sicura di Crivelli, Zaniolo si invola tutto solo verso l'area avversaria ma viene sbilanciato al momento del tiro. Non c'è rigore, che viene però concesso alla mezzora per un fallo di mano di Topal sulla conclusione di Pellegrini: sul dischetto si presenta Veretout, che è freddissimo e sblocca la partita. A dieci dalla fine della prima frazione arriva anche il raddoppio, firmato da Justin Kluivert: l'olandese scatta sul filo del fuorigioco su assist di Pellegrini e batte senza problemi il portiere di casa. Il centrocampista italiano si ripete nel recupero: suggerimento splendido per Dzeko, che con un tocco morbido batte Gunok in uscita.