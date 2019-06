© foto di www.imagephotoagency.it

Prima gara all'Europeo per l'Italia e primo caso di VAR: calcio di rigore "conquistato" e realizzato per Lorenzo Pellegrini, che viene trattenuto da Soler in area di rigore, a palla lontana, richiedendo così l'utilizzo della tecnologia per l'assegnazione della massima punizione. E dal dischetto, il centrocampista della Roma non fallisce, osservando Simon buttarsi a destra e insaccando centralmente. A dieci minuti dalla fine, per l'Italia i primi decisivi tre punti all'Europeo casalingo si avvicinano.