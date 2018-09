Pellegrini sostituisce Pastore e lo emula col tacco: Roma-Lazio 1-0 al 45'

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lorenzo Pellegrini sostituisce Javier Pastore e lo emula in tutto e per tutto. Roma in vantaggio grazie a una rete di tacco del suo centrocampista al 45'. E dire che Di Francesco lo aveva lasciato inizialmente in panchina, ma un guaio fisico dell'argentino ha costretto il tecnico giallorosso al cambio al 47'. Dzeko riceve uno spiovente e di testa manda il pallone in area, El Shaarawy e Strakosha si scontrano e ne approfitta proprio Pellegrini che per avere la meglio della marcatura di Caceres sceglie il tacco e viene premiato.

Primo tempo divertente, al netto del gol segnato. Diverse le occasioni da ambo le parti, anche se è solamente Strakosha il portiere realmente impegnato. Biancocelesti che partono forte e sprecano tre palle gol, una con Marusic e due clamorose con Luis Alberto che da posizione favorevole perde l'attimo. Roma che lascia sfogare l'avversario e lo spaventa con veloci ripartenze e verticalizzazioni che portano i propri giocatori a presentarsi in più di un'occasione davanti al portiere. Strakosha è strepitoso a dire di no in due occasioni, negando la gioia del gol a. Edin Dzeko e Javier Pastore, così come è da applausi l'intervento di Luiz Felipe su Florenzi che ha l'occasione di calciare un rigore in movimento.