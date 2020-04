Pellegrini: "Spero che il mio percorso di crescita sia parallelo a quello della Roma"

Un momento difficile che non ha pregiudicato il futuro di Lorenzo Pellegrini alla Roma. È proprio il centrocampista romano a spiegarlo in una intervista concessa al Tempo: "I fischi per me non sono stati assolutamente un problema. Ho detto sempre che le critiche sono una cosa di cui bisogna essere parzialmente contenti: se qualcuno ti fischia vuol dire che crede in te e che puoi fare qualcosa in più. Sono sempre rimasto positivo quando mi sono trovato in situazioni del genere. Semmai mi hanno dato fastidio tutte le chiacchiere che si sono create intorno a questo. Ai tifosi della Roma davvero non ho nulla da dire, per me sono come una famiglia. Anche in questi momenti o in passato quando posso aver avuto qualche difficoltà mi sono sempre rimasti vicini. Quindi ripeto: nessun problema. Lo è stato molto di più l’infortunio al piede e l’operazione che ho dovuto fare. ma anche quella è passata e ora ho tanta voglia di ripartire e fare bene. Futuro? Visto il periodo difficile mi sembra un po’ assurdo parlare di mercato, lo dico in generale e non solo sulla mia situazione. Come ho dichiarato tante volte vedo nella Roma una crescita costante, soprattutto a livello di valori e umanità. Mi auguro che il mio percorso di crescita possa essere parallelo a quello della società, per questo credo che io e la Roma possiamo continuare a crescere insieme per toglierci delle soddisfazioni".