Pellegrini sugli scudi. Cagliari, Roma e Italia: una buona notizia per tutti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il nono posto nella classifica di TMW dedicata ai migliori giovani d'Italia avrà portato fortuna a Luca Pellegrini. O forse ha soltanto testimoniato delle qualità indiscutibili. Tra i migliori in campo, Barella permettendo, nel 3-0 del Cagliari in casa del Chievo. Presente su due dei tre gol rossoblù, pericoloso in proiezione offensiva e attento in fase difensiva: difficile trovargli un difetto, al netto dell'avversario piuttosto comodo. Una bella notizia per tutti, per il Cagliari, per la Roma e in fin dei conti anche per la Nazionale. Per il classe '99, soprattutto: gli infortuni di due anni fa sono ormai alle spalle, il fisico c'è e le qualità tornano a emergere.

Non a caso, la Juve lo avrebbe portato a Torino già parecchio tempo fa. La Roma ha però resistito fino all'ultimo: ha convinto il ragazzo e Raiola a rimanere e rinnovare, fino al 2022. Ha testato la ripresa fisica del proprio talento e a gennaio lo ha mandato in Sardegna per farsi le ossa, come si suol dire. Dal suo arrivo in poi, Maran non ha avuto alcun dubbio: titolare fisso, a dispetto di due veterani della fascia come Srna e Padoin. Tecnico fiducioso, tecnico accontentato. Se son rose fioriranno? Pare proprio di sì.