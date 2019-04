Il caso Icardi analizzato dall'ex patron nerazzurro.

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il caso Icardi visto da chi di Inter ha masticato parecchio, trattando coi più grandi campioni dell'epoca, l'ex patron Ernesto Pellegrini: "Con me non sarebbe mai successo. Io mi rifiutavo di discutere di contratti durante la stagione, a chi avanzava pretese dicevo “ne parliamo a fine campionato”. Una volta ci provò Matthaus, che aveva il Real Madrid che gli soffiava addosso. Gli spiegai e lui accettò. Avrei fatto lo stesso con Icardi. Se ho mai avuto a che fare con una moglie procuratore? Sì. Caterina Collovati: trattava lei per Fulvio. Si comportò benissimo, mai una parola sui giornali. Però... capisco che il mondo sia cambiato. L’arrivo di Beppe Marotta è perfetto per gestire casi simili", le parole alla Gazzetta dello Sport.