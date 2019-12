Pellegrini visionario, Mancini sbaglia in palleggio: i voti di TMW

© foto di www.imagephotoagency.it

HELLAS VERONA-ROMA 1-3

Lopez 6,5 - Inizia la partita e deve uscire per ben due volte, anche se poi l'arbitro ferma il gioco per offside. Sul gol di Faraoni non può far niente, lasciato da solo a fronteggiare gli avversari. La pioggia è un nemico in più.

Santon 5,5 - Zaccagni dalla sua parte sfonda più volte, trovando anche l'assist per il vantaggio.

Smalling 5,5 - Un passo indietro rispetto al solito, non è il granitico difensore finora visto in Serie A, almeno nel primo tempo. Tiene in gioco Faraoni sull'1-1, in generale sembra traballare.

Mancini 5,5 - Anche per lui una partita inferiore alle attese, con molti errori in palleggio.

Kolarov 5,5 - Si perde Faraoni sul gol, se lo perderebbe anche dopo quando poi viene segnalato il fuorigioco di Lazovic che frustra l'esultanza dei veronesi.

Diawara 5,5 - Cerca di fare molto lavoro oscuro, qualche volta non riesce a schermare come dovrebbe.

Veretout 5,5 - Più impreciso del solito, ci mette la grinta.

Under 6 - Ritorna titolare dopo tre mesi e mezzo, ma non si vede moltissimo. Imbuca però la sfera giusta per il taglio di Dzeko, che si guadagna il rigore (dal 67' Mkhitaryan 7 - Prima prova a creare scompiglio, riuscendoci, ma senza raggiungere Dzeko per un paio di metri. Poi sfrutta l'assist di Perotti per l'1-3) .

Pellegrini 7 - Il passaggio per Kluivert è quasi da visionario, come se fosse Totti. Poi sbaglia un pallone abbastanza semplice di Kolarov, ma si rifà giocando il pallone sull'1-3.

Kluivert 6,5 - Fa gol subito, con la specialità della casa: fuga sulla sinistra e destro per cercare il secondo palo. Deve ringraziare Silvestri che non chiude in tempo le gambe (dal 35' Perotti 7 - Entra, tocca un pallone, va sul dischetto, firma il 2-1. Glaciale. Poi, nel secondo tempo, attira su di sé tutta la retroguardia e offre a Mkhitaryan l'1-3).

Dzeko 6,5 - Deve cantare e portare la croce, come spesso gli accade nel reparto offensivo. Ci riesce anche discretamente, guadagnando il rigore del 2-1 (dall'86' Fazio s.v.).