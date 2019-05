© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante del Chievo Sergio Pellissier ha commentato così la sconfitta di questa sera con l'Inter e gli applausi di San Siro in vista del suo ritiro: "I complimenti di Spalletti me li tengo ben stretti perché arrivano da un grande allenatore che ha visto tanti campioni - dice a InterTV -. E poi la risposta del pubblico di San Siro è stata fantastica, resta dentro, vuol dire che hai lasciato qualcosa. Grandissima emozione. Magari erano sollevati perché si ritira uno che qualche gol gliel'ha fatto (sorride, ndr). Ringrazio di cuore i tifosi dell'Inter, un regalo bellissimo. Purtroppo non si è mai pronti per smettere ciò che fai da 22 anni. Quest'anno purtroppo siamo partiti con la penalizzazione e questo ci ha condizionati. Ora il presidente giustamente vuole fare piazza pulita, si dovrà ripartire da capo, ma non sarà così semplice tornare in Serie A". Lo riporta FcInterNews.it.