© foto di Federico Gaetano

Nella sua conferenza stampa di oggi, durante la quale ha annunciato l'addio al calcio giocato, Sergio Pellissier ha parlato anche del suo futuro, chiudendo con una battuta: "Ho chiesto al presidente di non fare l'uomo simbolo. Voglio responsabilità perché sono fatto così e non voglio rubare soldi, li ho già rubati giocando (ride ndr). Adesso devo lavorare seriamente, anche se non ci sarà spazio in società rimarremo sempre amici".