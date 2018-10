Pellissier segna dopo 1 anno. Voglia e grinta, un esempio da seguire

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non segnava in campionato dal 22 ottobre scorso, quando decise il derby contro l'Hellas Verona al 73', undici minuti dopo il suo ingresso in campo. Sergio Pellissier è tornato al gol, a San Siro, ma la sua è stata un'esultanza amara, una gioia effimera nell'ennesimo pomeriggio da dimenticare per il ChievoVerona. Una squadra troppo spenta e priva di idee, lontana parente di quella che aveva sempre dimostrato di meritare la categoria nelle stagioni passate.

L'attaccante valdostano è stato il migliore in campo dei suoi insieme a Stefano Sorrentino: i due vecchietti, prossimi ai 40 anni (che compiranno nel 2019) sono l'esempio da seguire per tutto l'ambiente gialloblù, depresso per la penalizzazione in classifica e per l'assenza di vittorie nella prima parte di stagione. Non basterà la loro grinta a salvare la squadra veronese, ma la determinazione con cui scendono in campo ogni settimana deve servire ai compagni per ritrovare stimoli ed entusiasmo, fondamentali per risalire la china e compiere l'ennesimo miracolo sportivo.