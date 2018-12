© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Primo tempo combattuto ed equilibrato, quello fra Chievo Verona e Frosinone. Ai punti meglio, decisamente meglio, gli uomini di Di Carlo, capaci di tenere in mano il pallino del gioco, creare occasioni e mantenere i ciociari lontani dalla porta di Sorrentino. Ma il risultato, dopo i primi 45 minuti, resta comunque fermo sullo 0-0 nonostante Sergio Pellissier. Il capitano clivense, al 28esimo, era pure riuscito a sbloccare il risultato grazie ad un perfetto colpo di testa su calcio d'angolo ottimamente battuto da Birsa (uno dei più ispirati dei suoi). Ma l'arbitro Rocchi, dopo un on field review, ha annullato per posizione di fuorigioco attiva di Radovanovic, fermo davanti a Sportiello in occasione del colpo di testa (il portiere comunque difficilmente avrebbe potuto intervenire, ndr).

Il Chievo, nonostante la poca felicità per la decisione, non si scompone e continua a creare trame di gioco con la qualità di Birsa e il movimento di raccordo fra centrocampo e attacco di Giaccherini. Nel Frosinone da sottolineare fin qui la prestazione della difesa, sempre attenta e ben schierata sugli affondi degli uomini di Di Carlo. E come detto, alla fine dei primi 45 minuti, il risultato è ancora fermo sullo 0-0.