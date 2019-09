Pensionato a chi?

© foto di Federico De Luca 2019

E pensare che c'è chi erroneamente gli aveva dato del pensionato. Franck Ribery ha preso la Fiorentina per mano e la sta trascinando piano piano fuori dalle tenebre del passato verso la luce di una nuova rinascita. Il francese è l'arma in più di Montella, che adesso avrà il problema solo di come gestirlo e di come toglierlo dal campo. Sì perché il vecchietto della Serie A (è stato il giocatore più vecchio a segnare il primo gol nel nostro campionato n.d.r.), non ha nessuna intenzione di riposarsi e di rifiatare, anche perché il ruolo di capitano ombra lo ha preso con una serietà da campione.

Guida per tutti - Fin dalla primissima partita contro il Napoli, quando per le condizioni atletiche non ancora ottimali giocò solo uno spezzone di gara, si era visto subito che il carattere del fuoriclasse non invecchia e che, oltre al lato tecnico c'è molto di più. Chiesa è il primo a guadagnarci, perché un maestro così, per professionalità e qualità, è difficile da trovare in circolazione.

Le Roi - Ribery si è già preso Firenze, che fin da subito lo ha abbracciato con un calore che destina solo ai grandi campioni. Un re illuminato, che con umiltà si è messo alle spalle una carriera di successi per riportare in alto una piazza che vive per l'ambizione della propria squadra. Anche sul piano tecnico ha già dimostrato di non invidiare niente ai grandi campioni del nostro campionato. Gol, assist e giocate da funambolo fanno parte della sua ricetta fiorentina. Adesso l'obiettivo è quello di risalire la china con entusiasmo, e a guidare il giovane gruppo di Montella ci sarà proprio lui, il pensionato che non ha voglia di invecchiare.