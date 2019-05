© foto di Federico Gaetano

L'addio alla Roma di Daniele De Rossi, soprattutto per il modo in cui è arrivato, ha fatto e continua a fare molto discutere. Per certi aspetti la cosa ha fatto ricordare a come finì la lunghissima avventura di Alessandro Del Piero alla Juventus ma nella giornata di oggi sono arrivate le parole di Simone Pepe, ex compagno di squadra dello stesso numero 10 bianconero: "Riguardo al caso De Rossi quello che penso è semplice: bastava dire 6 mesi prima al giocatore quali fossero le intenzioni della società. Ho vissuto da vicino la cosa con Del Piero ma in quel caso Agnelli gli comunicò la decisione a novembre. Quello è stato il problema più grande per De Rossi".