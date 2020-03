Pepe Reina: "Non mi sono mai divertito tanto come con Sarri al Napoli"

vedi letture

Pepe Reina, portiere dell'Aston Villa, ha raccontato al Corriere dello Sport la sua esperienza da contagiato per il Covid-19. "Ne sto uscendo adesso. Il momento più difficile, i 25 minuti in cui mi mancò l'ossigeno". C'è spazio anche per il calcio e per il passato al Napoli. "E' la mia dimensione naturale. Non avrei potuto far scelta migliore, non mi sono mai divertito tanto a giocare come nei tre anni con Sarri. Riuscì a portarci al di sopra di limiti e potenzialitàè. Sembrava che giocassimo a memoria".