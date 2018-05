Per Burdisso possibile addio al calcio. Col Toro ancora nessun discorso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domenica Nicolas Burdisso scenderà in campo da leader della difesa del Toro contro il suo passato, contro il Genoa in cui ha vissuto tre anni e mezzo da protagonista assoluto. Passato contro presente, dunque, ma con lo sguardo rivolto al futuro: già, perché essendo nato nell’aprile del 1981 Nicolas non può non ragionare a proposito del futuro. A campionato archiviato sottolinea La Gazzetta dello Sport - Burdisso potrebbe anche decidere di voltar pagina e di chiudere con il calcio giocato. L'ottima stagione che sta portando a termine però potrebbero indurlo a proseguire ancora. Chissà, potrebbe essere nel Toro, anche se l’argomento legato a un possibile rinnovo contrattuale per il momento non è ancora stato preso in considerazione.