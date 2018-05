Per dare il via a un ciclo vincente. O per chiuderlo nel migliore dei modi

Fonte: Dal nostro inviato allo stadio Olimpico, Raimondo De Magistris

"Vincere per aprire un ciclo vincente? Non c'è dubbio, è così che si aprono i grandi cicli". Parole e musica di Leonardo Bonucci, l'uomo delle grandi sfide che ieri, in conferenza stampa, ha spiegato alla stampa e indirettamente al gruppo rossonero l'importanza della gara di stasera.

E' al suo leader, che in sette anni alla Juventus ha vinto sei Scudetti e dodici trofei complessivi, che si affida una squadra inesperta, ma con talento ed entusiasmo. Una squadra a cui solo la vittoria di un trofeo può dare la giusta consapevolezza della sua forza. Ma vincere per questo Milan, che è in piena lotta anche per la qualificazione alla prossima Europa League, vorrebbe dire anche dare tutt'altro sapore a questa stagione e iniziare con slancio diverso la prossima.

Lo sa Bonucci e lo sa anche Gattuso, che ha addirittura paragonato la finale di Coppa Italia a quella della Coppa del Mondo che lui nel 2006 ha alzato al cielo da protagonista: "La Juventus è più forte, ma noi ci dobbiamo provare: se riusciamo a riaccendere l'entusiasmo possiamo far iniziare qualcosa di molto importante".

Ragionamenti diametralmente opposti si fanno invece in casa Juventus. La squadra bianconera è alle prese col ciclo vincente più importante della sua storia: messo il sigillo sul settimo Scudetto consecutivo, l'obiettivo è adesso vincere la quarta Coppa Italia consecutiva. Altra impresa mai riuscita a nessuno in Italia. Successi conquistati da un gruppo destinato a perdere alcune delle sue pedine più importanti questa estate: Lichtsteiner, Asamoah, forse Marchisio e Buffon, capitano di questa Juve che ieri non s'è sbilanciato sul suo futuro, ma ha le idee abbastanza chiare: vuole chiudere in bellezza, vuole appendere i guantoni al chiodo dopo l'ennesima doppietta Scudetto-Coppa Italia.