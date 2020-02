vedi letture

Per De Zerbi il Parma è una bestia nera. Terza sconfitta in quattro confronti

Il modo di giocare "mordi&fuggi" di Roberto D'Aversa, ha messo ancora una volta in crisi il Sassuolo e Roberto De Zerbi, che ha presentato oggi la sua squadra nella consueta versione delle ultime settimane. Il collettivo che ha fatto polpette della Roma, battuto con merito SPAL e Torino, è però sbattuto fragorosamente contro il muro eretto dal Parma davanti alla propria area dopo il gol-partita di Gervinho. Il tecnico in conferenza non ha nascosto di masticare amaro: "Credo che quando si incontrano due squadre così la fortuna va all'altra squadra. Storicamente è così", ha detto poco fa. I numeri, che raramente mentono, parlano però tutti in favore del tecnico avversario: tre ko in quattro gare e tre gare senza segnare per De Zerbi quando affronta il collega (e amico, come sottolineato nella medesima conferenza). Il tecnico del Sassuolo insomma torna a casa con un 1 punto in 4 confronti e la netta sensazione che serva cambiare qualcosa per evitare una quinta amarezza nel prossimo confronto tra i due.