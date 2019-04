Per De Zerbi non solo complimenti, stasera anche i tre punti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Risultato finale: Sassuolo-ChievoVerona 4-0

Deve essere un po' frustrante, per chi riceve elogi e applausi per il suo lavoro senza portare a casa i frutti di quanto fatto. Il Sassuolo di Roberto De Zerbi stasera può sorridere per i tre punti che vanno ad aggiungersi alla classifica, tutto sommato tranquilla per essere a otto gare dalla fine del campionato. Otto punti di vantaggio sul Bologna terzultimo in graduatoria possono rendere soddisfatto il tecnico degli emiliani, che continua a proporre gioco e certamente lo farà in questo finale di stagione. Stasera al Mapei Stadium è transitato un Chievo con un piede nella fossa, ma non per questo si tratta di un successo che vale meno di altri. L'importante era anche tornare ai tre punti, per riprendere feeling con la vittoria che mancava addirittura da fine gennaio. Da quel momento solo tre pareggi e ben cinque sconfitte. Il calendario da qui alla fine non sembra semplice, contro squadre che - Fiorentina a parte - continuano a lottare per i rispettivi obiettivi. Lazio, Parma, Udinese, Frosinone, Torino, Roma e Atalanta saranno avversari scomodi, ma il Sassuolo può bloccare chiunque con la forza delle idee e del suo gioco.