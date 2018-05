Per diventare leggenda

© foto di Federico De Luca

Ha vinto tutto, ha vinto ovunque. Ha tre Champions League in bacheca e più del triplo di titoli nazionali. E' per distacco l'allenatore italiano più vincente tra quelli in circolazione e negli ultimi dieci anni ha fatto il giro dei top club europei (dopo aver guidato il Milan nel suo ultimo ciclo vincente) per conquistare trofei a tutte le latitudini e in tutte le lingue. La decima col Real Madrid, la Ligue 1 col PSG dopo 19 anni d'astinenza, un doble col Chelsea e un altro col Bayern Monaco.

Ha allenato i più grandi giocatori degli ultimi 15 anni. La lista è interminabile, da Cristiano Ronaldo a Ronaldinho, da Kakà a Robben, Thiago Silva, Ribery e tanti, tantissimi altri. O centravanti come Lewandowski e Drogba, riuscendo a trovare con tutti la giusta alchimia. Tutti i più grandi hanno sempre parlato bene di lui. Zlatan Ibrahimovic, uno dei suoi pupilli, senza mezzi termini l'ha definito come il miglior allenatore mai avuto in carriera: "Meglio anche di Mourinho". L'ha detto Ibra, non uno qualsiasi.

E allora perché accettare Napoli? E' la domanda che tutti si sono posti in questi giorni. Quella che non portava a credere a una fumata bianca fino a ieri sera quando s'è visto Ancelotti entrare negli uffici della Filmauro, sede romana che da sempre per Aurelio De Laurentiis è il luogo giusto per sottoscrivere contratti.

Il Napoli non è certo l'ultima delle squadre, con Sarri in panchina ha fatto un notevole salto di qualità e nell'ultimo campionato ha dato fino alla fine filo da torcere alla Juventus, chiudendo con 91 punti. Ma non ha vinto nulla, zero trofei alzati al cielo dopo uno dei migliori trienni della storia del club. Quasi un paradosso che si miscela con la storia di una società fatto di tanta passione, milioni di tifosi e pochissimi trofei.

Solo il giocatore più forte di tutti i tempi, Diego Armando Maradona, è riuscito ad aprire a Napoli un vero ciclo vincente. Poi più nulla, solo qualche sporadica Coppa Italia. Un dato, semplice e banale, che ha portato De Laurentiis a una svolta clamorosa e repentina: serve l'allenatore più vincente, il migliore allenatore di tutti i tempi. Un personaggio straordinario per scrivere pagine straordinarie.

Serve un personaggio come Carlo Ancelotti, che dinanzi a sé ha una sfida molto diversa da quella precedente: vincere lì dove in 90 anni c'è riuscito solo Maradona. Vincere per andare oltre le ultime vittorie. E diventare leggenda di un club che è pronto a riservare a Re Carlo un posto nella sua storia.