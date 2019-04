© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Sole 24 Ore di oggi parla del futuro del Milan. Il fondo Elliott non sembra intenzionato a vendere nel breve periodo, a meno che non arrivi un’offerta impossibile da rifiutare e secondo alcune indiscrezioni circolate nelle scorse settimane tra banche d’affari londinesi, la valutazione del club rossonero fatta da Elliott (con progetto stadio annesso) potrebbe essere attorno ai 900 milioni di euro. Cifra in ogni caso futuribile e che non sembra oggi d’attualità.