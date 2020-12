Per i lettori di TMW, l'Inter deve cambiare: il 71% dei votanti a favore dell'esonero di Conte

Processo a Conte: l’Inter deve cambiare allenatore? E' il sondaggio che abbiamo aperto su 'TMW' all'indomani dell'eliminazione dall'Europa dei nerazzurri. Oltre 3500 voti arrivati in una settimana con una sentenza piuttosto netta: sì, l'Inter deve cambiare tecnico. Per il 48.29% dei lettori deve farlo per i risultati sportivi, per il 22.78% dei tifosi per le sue dichiarazioni.

Meno del 30% dei lettori, invece, pensa che Conte debba restare: per il 19.75% dei votanti adesso il tecnico nerazzurro non ha più alibi per la conquista dello Scudetto. Ecco i risultati.

Processo a Conte: l’Inter deve cambiare allenatore?

Risultati sondaggio (voti totali 3547)

Sì, per l’eliminazione in Champions League 48,29 %

Sì, per l’ennesimo sfogo 22,78 %

No, ora non ha più scusanti per lo Scudetto 19,76 %

No, un nuovo allenatore costerebbe troppo 9,16 %