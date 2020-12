Per il Crotone è già Natale con Messias: 2-0 dopo i primi 45 minuti contro il Parma

Due giocate di Messias fanno esultare Stroppa e il suo Crotone: la classe del brasiliano, al quarto e quinto centro stagionale, porta i pitagorici al riposo sul doppio vantaggio nello scontro diretto al Parma di Liverani. Una sfida giocata con grande intensità, ma senza la necessaria qualità per quanto concerne la squadra ospite, con il tecnico pronto ad una vera propria rivoluzione a fine primo tempo.

Come detto, la gara parte su ritmi forsennati, specie per merito del Parma, che pressa altissimo la difesa di Stroppa, la quale risponde con la qualità del palleggio all'intensità gialloblù. Ne perde perde soprattutto la pulizia del gioco, con le squadre che perdono spesso palla a centrocampo e faticano a rendersi pericolose. Serve una giocata per sbloccare l'equilibrio ed è Junior Messias a fornirla: bellissimo il guizzo del brasiliano al 23', il quale approfitta di una dormita della difesa del Parma, riceve da Reca e girandosi su Alves, incrocia al meglio col destro, beffando Sepe. Il Parma reagisce con una bella occasione per Karamoh, che spedisce sul palo da ottima posizione e dieci minuti più tardi con Inglese, il quale cerca ancora il primo gol in stagione: Cordaz si salva in corner. La squadra gialloblù prova ad alzare ancora il proprio baricentro, ma il Crotone il contropiede è assolutamente letale: ancora una volta è Messias a fare la differenza per i pitagorici, con un pallonetto in grado di sorprendere Sepe dal limite dell'area e raddoppiare il vantaggio della squadra di Stroppa quando le squadre vanno al riposo.