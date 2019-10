© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' solo questione di ore. Questo pomeriggio, il Milan darà il benservito a Marco Giampaolo. Dopo sette giornate il club rossonero ha deciso di esonerare il tecnico di Bellinzona, coi dirigenti rossoneri che - proprio in questi minuti - stanno definendo l'accordo con l'entourage di Stefano Pioli.

A condannare l'ex allenatore della Sampdoria gli scarsi risultati, il gioco poco brillante egli enormi problemi in zona gol. In queste prime sette giornate il Milan ha infatti realizzato solo sei gol: hanno fatto peggio solo l'Udinese (3 gol) e la Sampdoria fanalino di coda (4 gol).