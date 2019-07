Per Kean all'Everton decisive le promesse. Che l'Arsenal non ha fatto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Daily Mail di oggi spiega che per Moise Kean, attaccante della Juventus diretto all'Everton, c'era anche la concorrenza dell'Arsenal. I Gunners però sono rimasti indietro nella trattativa rispetto ai Toffees in quanto non avrebbero potuto garantire alla punta classe 2000 lo stesso utilizzo che gli è stato promesso dalla squadra in maglia blu di Liverpool.