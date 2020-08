Per la gloria, ma anche per il denaro. Inter, con la finale di Europa League ecco altri 15 milioni

Per la gloria, ma anche per i soldi. L’Inter ha bisogno di tornare a piazzare un trofeo in bacheca, ma pure i forzieri di viale della Liberazione trarrebbero grande beneficio dalla conquista dell’Europa League. Nella sostanza - sottolinea il Corriere dello Sport - ballano una quindicina di milioni in più per il montepremi che l’Uefa garantisce a fine stagione. Al momento, tra la prima fase di Champions, 46 milioni di euro, e l’accesso alla finale con il Siviglia, un’altra decina, il club nerazzurro ha già accumulato 56 milioni.

Vincere l’Europa League, ne garantirebbe altri 4, a cui andrebbe aggiunta la quota di “market pool”, vale a dire circa 5 milioni. In più, ci sarebbe anche l’accesso alla Supercoppa europea, in programma il 24 settembre, che vale 3,5 milioni. Insomma, mettendo insieme tutto, il totale si aggirerebbe attorno a quota 70 milioni. Senza contare, peraltro, i ricchi bonus previsti nei contratti, che farebbero aumentare ulteriormente il tesoretto.