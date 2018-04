Per la terza volta in CL Guardiola prende 3 gol in un tempo. Quinta totale

© foto di Insidefoto/Image Sport

Negli ultimi tre anni Josep Guardiola ha preso tre gol in un tempo. In più di 500 partite il tecnico del Manchester City ha subito solamente altre quattro volte la stessa sorte, la prima in un Betis-Barcellona 3-1, poi un Bayern-Real Madrid finito 0-4, poi tre con il City, una con il Leicester City, una con il Monaco - l'anno scorso in Champions, insomma - e oggi con il Liverpool. Insomma, quando Guardiola perde lo fa bene, soprattutto nella massima competizione europea.

Oggi il 4-1-4-1, con il solo Fernandinho davanti alla difesa e con quattro mezzepunte, ha fatto acqua per tutto il primo tempo, sbattendo di fronte alla velocità di Salah e alla concretezza di Mané e Oxlade Chamberlain. Il risultato è tutt'altro che blindato, basta un gol per riaprire quasi tutto. Ma l'eventuale eliminazione è un qualcosa di già visto.