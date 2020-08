Per Morata solo un sondaggio. Ma lo spagnolo è tra le punte nel mirino Juve

vedi letture

La Juventus può riportare Alvaro Morata in bianconero. E' una delle varie ipotesi che la Juve sta vagliando ora per il futuro dell'attacco: lo spagnolo non sarebbe felice della sua avventura all'Atletico Madrid e per questo, nel valzer delle punte sondate da Fabio Paratici, spiega La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe anche Morata. Ma solo a livello di interessamento, nessuna offerta concreta sul piatto dell'iberico o dei Colchoneros.