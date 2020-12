"Per noi avere due risultati su tre può essere un'insidia". Rivedi il video con le parole di Gattuso

"La partita è da dentro o fuori, ci giochiamo il primo obiettivo della nostra stagione contro una squadra molto forte. Ci sarà da soffrire come all'andata e penso che ci vorrà un grandissimo Napoli per passare il turno. Per come siamo noi avere due risultati su tre può essere un'insidia". Rivedi il video con le parole di Rino Gattuso prima della partita contro la Real Sociedad.