Per Oddo sarà decisiva Udinese-Crotone. Pozzo valuta due ex ct

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Situazione complicata in casa Udinese. La squadra friulana è reduce da nove sconfitte consecutive e adesso l'allenatore Massimo Oddo è finito nel mirino della proprietà. Più dell'infrasettimanale al San Paolo contro il Napoli, per il suo futuro - si legge la Gazzetta dello Sport oggi in edicola - sarà decisiva la gara interna contro il Crotone di domenica prossima. Dovesse steccare anche quella gara, l'esonero sarà quasi inevitabile. Per sostituirlo, due i nomi in cima alla lista del patron Pozzo: Ventura e De Biasi.