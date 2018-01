Per Orsolini poco spazio all'Atalanta: situazione in divenire

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nell'Atalanta di Gasperini non ha trovato molto spazio: per adesso per Riccardo Orsolini sette presenze (105 minuti) e un assist in campionato. Il talento e le capacità dell'esterno di proprietà della Juventus comunque non si discutono e non a caso mezza serie A - dal Bologna al Sassuolo al Verona - sarebbe pronta a prenderlo. L'accordo tra Atalanta e Juve prevede però un prestito biennale dunque è eventualmente tutta da verificare la possibilità che il giocatore lasci i bergamaschi. Occorrerà vedere anche quale sarà l'atteggiamento della Juventus che evidentemente contava su un maggior minutaggio per il giocatore. Possibile insomma un punto della situazione per valutare il da farsi e soprattutto per la miglior crescita di Orsolini. L'ex Ascoli peraltro era stato Scarpa d'oro quest'estate ai Mondiali Under20 e per lui era arrivato anche l'interesse del Chelsea di Conte.